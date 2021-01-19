Появилось видео купания Путина в проруби

Президент России Владимир Путин искупался в крещенской проруби. Об этом сообщает РИА «Новости».

На опубликованных кадрах видно, как политик спускается в прорубь.

После этого он перекрестился и окунулся в воду с головой три раза.

Ранее пресс-секретарь политика Дмитрий Песков рассказывал, что Путин следует этой традиции на протяжении нескольких лет. Праздник Крещение Господне проходил в ночь на 19 января.