Володин заявил, что РФ не позволит говорить с собой менторским тоном

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Председатель Госдумы России Вячеслав Володин во время заседания парламентского форума БРИКС в... Председатель Госдумы России Вячеслав Володин во время заседания парламентского форума БРИКС в...
Председатель Госдумы России Вячеслав Володин во время заседания парламентского форума БРИКС в...
Евгений Биятов/РИА «Новости»

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал прошедшие в США выборы президента. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он заявил, что было бы правильно проанализировать сложившуюся в США ситуацию и дать оценку избирательной кампании в стране.

«Ее причины в глубоком внутреннем расколе американского общества, в основе которой вражда, развязанная по всей стране», — подчеркнул Володин.

Спикер отметил, что Россия не позволит говорить с собой менторским тоном тем странам, кто «привел к деградации» свою партийно-политическую систему, что в свою очередь привело к «посягательству на основополагающие права и свободы граждан».

Ранее Байден получил более 270 голосов членов коллегии выборщиков, что обеспечивает ему победу на выборах президента Соединенных Штатов. Позднее Путин поздравил Байдена с победой на президентских выборах. Он направил ему телеграмму, в которой пожелал новому президенту США успехов.

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