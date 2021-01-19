После гибели мужчины под лавиной в Домбае возбудили уголовное дело

После гибели мужчины под лавиной на горнолыжном курорте в Домбае возбудили уголовное дело. Об этом сообщает СУ СК России по Карачаево-Черкесской Республике.

Дело было возбуждено по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека».

В настоящее время допрашиваются свидетели и очевидцы, изымается документация.

Лавина сошла на горнолыжную трассу в Домбае на горе Мусса-Ачитара 18 января. Снегом завалило два вагончика с пунктом проката горнолыжного снаряжения, также было повреждено кафе. По данным МЧС, под снежными завалами могли оказаться от четырех до 12 человек. Позже один из участников спасательной операции сообщил, что спаслись шесть человек. Также известно об одном погибшем.

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