В Минэкономразвития оценили идею возврата воды из Днепра в Крым

Замминистра экономического развития России Сергей Назаров прокомментировал идею восстановления подачи воды на полуостров Крым с Украины в ближайшее время. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он назвал такое предложение «авантюрой».

Кроме того, замглавы ведомства ответил на вопрос о том, обсуждают ли российские власти такую инициативу.

«Это как с дождями: то, что дождь пойдет – вещь очевидная, но рассчитывать на это не надо», — сказал Назаров.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев будет препятствовать реализации проекта по опреснению воды в Крыму. Как стало известно до этого, крымское правительство подготовило план, согласно которому намечается разработка новых источников воды, строительство гидротехнических сооружений, объектов водоснабжения, водоотведения и капитальный ремонт инфраструктуры для решения проблемы водоснабжения в регионе. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что начало строительства опреснительных установок на полуострове назначено на январь 2021 года.

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