В столичном аэропорту «Шереметьево» произошел потоп

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

В столичном аэропорту «Шереметьево» произошел потоп, передает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что потоки воды залили один из терминалов.

На опубликованных кадрах видно, как вода стекает с потолка, в некоторых помещениях уровень воды достигает щиколотки.

Работники аэропорта поставили ведра, чтобы минимизировать последствия потопа. Причины инцидента не называются.

Представители «Шереметьево» пока не прокомментировали произошедшее.

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