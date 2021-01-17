В столичном аэропорту «Шереметьево» произошел потоп
Ника Пикекатлет
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В столичном аэропорту «Шереметьево» произошел потоп, передает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что потоки воды залили один из терминалов.
На опубликованных кадрах видно, как вода стекает с потолка, в некоторых помещениях уровень воды достигает щиколотки.
Работники аэропорта поставили ведра, чтобы минимизировать последствия потопа. Причины инцидента не называются.
Представители «Шереметьево» пока не прокомментировали произошедшее.
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