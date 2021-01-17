Акция протеста против дистанционного обучения прошла в украинской Виннице
Акция протеста против дистанционного обучения в школах прошла под стенами городского совета в Виннице на Украине, передает РИА «Новости».
«Сегодня на площадь перед городским советом пришли жители, чьи дети и внуки учатся дистанционно. Вышли, чтобы выразить недовольство онлайн-образованием», — говорится в сообщении.
Акция продлилась около часа.
Ранее кабмин Украины ввел усиленные карантинные меры из-за коронавируса с 8 по 24 января, а также продлил до 28 февраля общенациональный карантин и чрезвычайную ситуацию в стране. В период действия жестких карантинных ограничений, в частности, закрыты школы и вузы.
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