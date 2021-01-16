Президент Украины провел кадровые изменения в СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский инициировал кадровые изменения в Службе безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщается на сайте офиса главы государства.

Согласно публикации, был уволен глава Департамента защиты национальной государственности спецслужбы Анатолия Дублика. На его место был назначен Александр Кукса.

Кроме того, украинский лидер сменил руководителей СБУ в Львовской, Кировоградской и Николаевской областях.

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