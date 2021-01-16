Около 33 тысяч жителей Дагестана остались без света

В Дагестане произошло отключение линии электропередачи, в результате чего около 33 тыс. человек остались без света. Об этом сообщает РИА «Новости».

Воздушная ЛЭП 110 кВ Шамильское – Анцух отключилась в 21.03 мск, несмотря на попытку включения.

Минэнерго России уточнило, что без света остались жители Тляратинского, Шамильского и Цунтинского районов.

«Мощность отключенных потребителей – 24 МВт», — подчеркивается в заявлении ведомства.

На данный момент в пострадавших районах ведутся аварийно-восстановительные работы. Температура воздуха составляет 1°C.

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