Число жертв коронавируса в мире превысило 2 млн
Число умерших от коронавирусной инфекции нового типа в мире перевалило за отметку в 2 млн, гласят данные университета Джонса Хопкинса.
По его данным, число летальных случаев в мире выросло до 2 000 905.
За все время с начала пандемии было зафиксировано 93 418 283 случая инфицирования COVID-19.
В России выявили свыше 3,5 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».
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