Прокуратура предостерегла от массовых акций во Внуково к прилету Навального 17 января

Прокуратура Москвы в пятницу, 15 января, выступила с заявлением, в котором предостерегла от организации и участия в массовой акции в столичном аэропорту Внуково.

Именно туда 17 января, в воскресенье, должен прилететь рейсом авиакомпании «Победа» Берлин — Москва Алексей Навальный.

На необходимость соблюдения мер противодействия коронавирусу, в том числе социальной дистанции, ранее в пятницу уже обращала внимание администрация самого аэропорта.

«15 лицам, призывающим к участию в публичном мероприятии, вынесены предостережения о недопустимости нарушения закона», - обратила внимание журналистов руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

Навальный еще в прошлом году был объявлен в розыск.