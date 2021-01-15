Стариков пояснил смысл возвращения Навального в Россию

Публицист Николай Стариков рассказал, что может стоять за возвращением Алексея Навального в Россию.

«Навальный находится в Федеральном розыске по делу «Ив Роше». Потому что со своим условным сроком он делал все, что хотел, но не делал того, что требует от него закон. Формальным поводом для требований замены условного срока на реальный … (стала) публикация в независимой западной прессе», – пишет Стариков в телеграме, имея в виду материал журнала Lancet, в котором говорится, что Навальный давно выписан из клиники Charite.

По его словам, если бы не было публикации, «то «гость канцлера» и далее числился бы больным и мог бы официально в ФСИН не являться, и его условный срок бы скоро закончился».

Стариков не считает, что имела место случайность, ошибка или недоразумение.

В его представлении, имеет место «очередной ход в игре, в которой сам Навальный является не фигурой, а пешкой».

«Как же разыграть белорусский сценарий «домохозяйка идет вместо мужа в политику»? Очень просто – посадить Алексея Анатольевича. Именно для этого его же кураторы и организовали публикацию, после которой неповоротливая ФСИН начала действовать», – пишет Стариков.

«Итак, схема выглядит так: Навальный прилетает, его берут под стражу, так как он в розыске. После этого Юля Навальная делает заявление, что она «идет в политику», так как «кровавый режим» посадил мужа. Все это уже отработано по принципу Светланы Тихановской», – цитирует Старикова интернет-издание «Взгляд».