Шесть человек спасли во время пожара в доме на западе Москвы
Ника Пикекатлет
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На западе Москвы в квартире в жилом многоэтажном доме в Хорошево-Мневники произошел пожар. Об этом сообщает РИА «Новости».
ЧП произошло на улице Березовой, дом 17.
МЧС уточняет, что из горящей квартиры были спасены шесть человек. Информация о пострадавших и погибших не приводится.
В ведомстве добавили, что пожар был потушен на площади 50 кв. м.
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