В институте Роспотребнадзора заявили о вероятном преодолении пика COVID-19 в РФ

Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная предположила, что пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в России пройден. Об этом сообщает ТАСС.

Она также отметила, что на данный момент в стране можно наблюдать тенденцию к стабилизации эпидемиологической ситуации.

«Поскольку Россия занимает большую территорию и условия распространения инфекции во всех регионах разные, можно предположить, что пик заболеваемости уже пройден», — добавила Пшеничная.

Кроме того, по ее словам, показатели эпидемиологической ситуации в осенний период больше не повторятся.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 93,5 млн заболевших, свыше 66,8 млн человек выздоровели, а более 2 млн пациентов умерли. В России выявили более 3,4 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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