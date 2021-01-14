Задержанные в Южном Судане Варламов и Верзилов возвращаются в Россию

Блогер Илья Варламов, основатель «Медиазоны» Петр Верзилов и другие россияне, задержанные в Южном Судане, вылетят в Москву в пятницу, 15 января. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на посольство РФ в Южном Судане и Уганде.

В настоящий момент россияне находятся в столице страны — Джугбе.

«Они с утра вылетели из Капоэты в Джубу, сейчас находятся в столице. Завтра планируют уже возвращаться в Москву. С ними все в порядке», — уточнили в диппредставительстве.

Там добавили, что от соотечественников никаких жалоб не поступало.

13 января Варламов сообщил, что их с супругой, Верзиловым и еще несколькими спутниками задержали в аэропорту города Капоэта, куда они прибыли, чтобы полететь в Джубу. Позже официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что задержанных в Южном Судане граждан отпустили на свободу.

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