Варламов сообщил о задержании пилотов их самолета

Блогер Илья Варламов заявил, что пилотов самолета, с рейса которого сняли его и основателя «Медиазоны» Петра Верзилова в Южном Судане, также задержали. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Варламов заявил, что не понимает причину задержания пилотов. Также в отдельном посте он рассказал, как продвигается их «дело о дроне».

«Итого по делу о дроне (которого у меня нет, но якобы кто-то видел, как я на него снимал) сейчас задержаны граждане России, Канады, Уганды, Кении!» — написал блогер.

Ранее Варламов сообщил, что их с супругой, Верзиловым и еще несколькими спутниками задержали в аэропорту города Капоэта, куда они прибыли, чтобы полететь в Джубу. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российские дипломаты пытаются освободить задержанных в Южном Судане граждан.

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