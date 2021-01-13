Социолог призвал не спекулировать на слухах об отставке мэра Якутска

В соцсетях активно обсуждают решение мэра Якутска Сарданы Авксентьевой подать в отставку по состоянию здоровья. По ее словам, она собирается лечь в больницу — ей предстоят несколько операций. Некоторые пользователи сети не поверили мэру и начали распространять ложные причины ее ухода с государственного поста.

Руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян считает неприличным подвергать сомнению слова Авксентьевой.

«В данном случае мы можем только ждать дополнительных комментариев Авксентьевой, но ни в коем случае не додумывать ничего самостоятельно. Как все знают, она — человек достаточно открытый, ведет социальные сети и отвечает на вопросы пользователей и журналистов. И если она захочет расширить свой комментарий, то, я думаю, в скором времени это сделает», — поделился он.

Эксперт отметил, что на фоне отставки Сарданы Авксентьевой активно обсуждается необходимость вернуть прямые выборы мэра.

«Муниципальная служба — это больше про коммунальное хозяйство, городские планы и вопросы, связанные с бытовой жизнью. Авксентьева как раз себя и зарекомендовала себя, как «хозяйственник». В этом нет большой политики и от выборности мэра по сути ничего не зависит. Если даже вернуть выборы, то ничего особо не поменяется. По большому счету, баллотироваться будут люди, которые хотят идти дальше по карьерной лестнице на должность губернатора или депутата, либо мы будем видеть таких же людей, как Авксентьева, которая много лет работала в системе городской администрации, а потом избралась руководителем», — заключил Кирьян.