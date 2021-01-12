Официальный курс евро составил 90,32 рубля
Анна Светлова
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Официальный курс евро на 13 января сократился на 48,96 коп. и составил 90,3227 руб. Об этом свидетельствуют данные Центрального банка России.
Курс доллара снизился на 24,94 коп. и достиг 74,2663 руб.
Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и €0,45) уменьшилась на 35,8 коп., до 81,4917 руб.
Узнать подробный курс иностранных валют можно на странице «Котировки».
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