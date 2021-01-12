Врач рассказал о причинах длительного коронавируса

Врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал, от чего зависит длительность коронавируса. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он отметил, что исследователями описан термин «long COVID», которых обозначает хроническую коронавирусную инфекцию.

По его словам, причинами такого заболевания может стать состояние здоровья самого пациента, у которого ослаблен иммунитет, а не штамм вируса.

«Они болеют не самой тяжелой формой, но у них долго сохраняется циркуляция самого вируса, потому что их иммунная система от этого вируса никак избавиться не может», — подчеркнул Болибок.

Врач также напомнил, что после острой стадии такие пациенты могут продолжать быть заразными для окружающих.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 91 млн заболевших, свыше 65 млн человек выздоровели, а более 1,9 млн пациентов умерли. В России выявили более 3,4 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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