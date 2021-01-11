На шахте в Китае произошел взрыв

Взрыв произошел на золотодобывающей шахте на востоке Китая, 22 человека оказались заблокированы. Об этом сообщает Business Insurance со ссылкой на местные власти.

«Двадцать два шахтера оказались заблокированы под землей после взрыва на местной золотодобывающий шахте в (городском уезде) Цися в (округе) Яньтай, провинция Шаньдун, на востоке Китая», — говорится в сообщении.

Отмечается, что контакт с заблокированными пока не установлен.

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