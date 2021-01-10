Бундестаг усилит охрану после событий в Капитолии

Полиция Германии приняла решение усилить охрану Бундестага на фоне захвата Капитолия в Вашингтоне. Об этом сообщает ТАСС.

Кроме того, правоохранительные органы в Берлине заявили, что возьмут под усиленную охрану и другие важные объекты в городе.

При этом председатель Бундестага Вольфганг Шойбле обратился к депутатом с заявлением, что полиция держит парламент под охраной. Он также призвал МИД Германии собрать данные и подготовить доклад о событиях в Вашингтоне.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором должны были утвердить итоги минувших выборов. В результате произошедшего погибли пять человек. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час. По последним данным, обвинения были предъявлены 55 участникам осады.

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