Украинцев проверяют на COVID-19 российскими ПЦР-тестами

Председатель Национальной медицинской палаты Украины, директор Института вакцинологии и иммунобиопрепаратов Сергей Кравченко заявил о том, что большинство ПЦР-тестов, которые используют в стране, произведены в России. Об этом сообщает Facebook.

Соответствующую публикацию он сделал на фоне заявлений украинских властей о невозможности закупить российскую вакцину от коронавируса.

По его словам, доля российских тест-систем составляет 90%. Он добавил, что используются тесты компаний «ДНК-Технология», «Вектор-Бест», «Хема» и «Амплисенс».

Кравченко подчеркнул, что ПЦР-тест харьковской компании «Астравир» также производится из российских компонентов.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 90 млн заболевших, свыше 64,4 млн человек выздоровели, а более 1,9 млн пациентов умерли. В России выявили более 3,3 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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