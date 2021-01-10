Нижний Новгород назвали «Новогодней столицей России — 2022»
Ника Пикекатлет
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Официальный статус «Новогодней столицы России — 2022» получил Нижний Новгород. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отметили в пресс-службе областного правительства, церемония передачи титула и главного символа проекта Хрустальной снежинки прошла в Калуге в субботу, 9 января.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин уточнил, что город стал десятым удостоившимся данного титула.
«Наступивший год богат на праздничные события и юбилейные даты. Помимо 800-летия Нижнего Новгорода, к которому мы активно готовимся, теперь у нас появился еще один повод для гордости», — добавил Никитин.
По его словам, «это очень почетный и абсолютно заслуженный титул».
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