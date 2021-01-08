В США предположили появление нового штамма коронавируса в стране

В США мог появиться более заразный штамм COVID-19, который распространяется на 50% быстрее летнего варианта. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на рабочую группу Белого дома.

«Этот осенне-зимний скачок (эпидемии) почти вдвое превысил темпы роста заболеваемости во время весенней и летней вспышек. Это ускорение предполагает, что в США мог развиться свой вариант (коронавируса — прим. ред.) в дополнение к британскому виду, который уже распространяется у нас», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, 14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что британские ученые выявили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Ученые рассказали о затяжной форме COVID-19

— ВОЗ: «британский» штамм коронавируса распространяется быстрее обычного

— В Великобритании экстренно вакцинируют медицинских работников