В Великобритании экстренно вакцинируют медицинских работников
В Великобритании экстренно вакцинируют медицинских работников и соцработников из-за нехватки персонала в больницах и домах престарелых. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на руководство Национальной системы здравоохранения (NHS).
«Незамедлительно требуется провести вакцинацию работающих «на передовой» медиков и соцработников, обеспечить максимальный уровень вакцинации, а также своевременный и справедливый доступ к вакцине во всех группах сотрудников», — говорится в сообщении.
Ранее мэр Лондона Садик Хан объявил о чрезвычайной ситуации в британской столице в связи с угрозой переполнения больниц из-за коронавируса.
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