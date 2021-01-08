ВОЗ: «британский» штамм коронавируса распространяется быстрее обычного

Эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове заявила, что «британский» штамм коронавируса распространяется быстрее, чем обычный вариант инфекции. Об этом сообщает ТАСС.

«Последние данные свидетельствуют, что обычный вариант распространяется не так быстро, как выявленный в Великобритании штамм. И здесь мы опираемся на репродуктивное число, которое увеличилось с 1,1 до 1,5», — говорится в сообщении.

Эксперт подчеркнула, что что нет никакой разницы в том, каким образом распространяется вирус.

«Нет никаких изменений в отношении того, как мы должны противостоять этому варианту», — говорится в сообщении.

Она отметила, что новый штамм коронавируса не обладает повышенной летальностью.

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