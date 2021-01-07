Раненная в ходе протестов в Капитолии женщина скончалась
Официальный представитель управления полиции Вашингтона Дастин Стернбек сообщил, что получившая огнестрельное ранение в ходе беспорядков в Капитолии женщина скончалась. Об этом сообщает CNN.
По его словам, взрослая женщина, раненная в Капитолии, умерла в районной больнице, куда была госпитализирована.
Кроме того, этот телеканал сообщил, что 24-летний мужчина упал при беспорядках в Вашингтоне со строительных лесов, установленных на западной стороне Капитолия. По данным CNN, в настоящее время он находится в критическом состоянии в больнице.
Ранее стало известно, что сторонники президента США Дональда Трампа, требующие пересмотреть результаты президентских выборов, ворвались в Капитолий. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час.
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