Водопад заледенел из-за аномального холода в Узбекистане

В Узбекистане по причине аномального холода замерз каскадный водопад Сувтушар. Об этом заявил госкомитет по экологии и охране окружающей среды страны в своем Telegram-канале.

Там уточнили, что водопад расположен на юге республики в Гиссарском заповеднике. Его высота составляет 84 метра.

Морозы привели к тому, что водопад полностью покрылся льдом.

По данным синоптиков, в Узбекистане холода продержатся еще в течение недели. Температура воздуха достигает до -10°С.

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