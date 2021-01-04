Эксперт оценил утвержденные Путином меры поддержки отечественных производителей средств реабилитации

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам встречи с людьми с ограниченными возможностями и представителями общественных организаций, которая прошла в декабре 2020 года. В частности правительству было поручено принять дополнительные меры поддержки для предприятий, производящих кресла-коляски — в том числе с электроприводом.

Гендиректор одной из таких компаний — Роман Аранин, бывший военный летчик, получивший травму позвоночника при катании на параплане и основавший ООО «Обсервер». Как сообщил он «Газете.Ru», дополнительная поддержка со стороны властей простимулирует сбыт отечественных производителей технических средств реабилитации.

«Это важные для нас постановления. С января 2021 года кресло-коляски входят в постановление о минимальной обязательной доле закупок российских товаров — это уже значительно поможет. Мы готовы выходить на достойный уровень сбыта в нашей стране и хотим составить конкуренцию зарубежным фабрикам. Соотношение цены и качества в нашем случае однозначно более выгодное, нежели у немецких или китайских аналогов», — сказал Аранин.