В Госдуму внесен законопроект о запрете передвижных зоопарков и цирков

Депутаты парламента Башкортостана внесли в Государственную думу законопроект о запрете передвижных зоопарков, дельфинариев и цирков, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу башкирского госсобрания-курултая.

На данный момент законопроект зарегистрирован и направлен председателю Госдумы Вячеславу Володину, а также в профильный комитет по экологии, указано в сообщении.

Как пояснил спикер парламента Башкирии Константин Толкачев, необходимость законопроекта объясняется антигуманными условиями содержания животных в таких заведениях, лишением их ветеринарной помощи, надлежащих ухода и питания.

Толкачев выразил надежду, что Госдума рассмотрит и поддержит законопроект во время весенней сессии. В случае принятия закона владельцам указанных в проекте заведений будет дано время на определение судьбы животных, отмечает пресс-служба.

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