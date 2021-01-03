СК проверяет смерть мужчины во время трансляции в интернете

Следователи в Новосибирске начали проверку после смерти жителя города во время прямой трансляции в интернете, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя регионального управление Следственного комитета (СК) России Анастасию Кулешову.

Ранее в социальной сети «ВКонтакте» появились сообщения о жителе Новосибирска, который устроил прямую трансляцию своего самоубийства в соцсети в ночь на 31 декабря, указано в сообщении.

В настоящее время ведется доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства инцидента, рассказала Кулешова.

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