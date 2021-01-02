В МВД рассказали об отставке главы московского ГИБДД Дроганова

В пресс-службе ГУ МВД по Москве раскрыли подробности отставки главы ГИБДД Москвы Юрия Дроганова. Об этом сообщает РИА «Новости».

В ведомстве отметили, что увольнение начальника произошло по причине выслуги лет. Там уточнили, что соответствующий рапорт был подписан по собственному желанию.

В МВД добавили, что Дроганов был отстранен от должности указом президента России 4 ноября 2020 года.

Ранее он был назначен главой ГИБДД Москвы в ноябре 2019 года. После увольнения на его должность был назначен полковник полиции Алексей Диокин.

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