В МВД рассказали об отставке главы московского ГИБДД Дроганова
Ника Пикекатлет
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В пресс-службе ГУ МВД по Москве раскрыли подробности отставки главы ГИБДД Москвы Юрия Дроганова. Об этом сообщает РИА «Новости».
В ведомстве отметили, что увольнение начальника произошло по причине выслуги лет. Там уточнили, что соответствующий рапорт был подписан по собственному желанию.
В МВД добавили, что Дроганов был отстранен от должности указом президента России 4 ноября 2020 года.
Ранее он был назначен главой ГИБДД Москвы в ноябре 2019 года. После увольнения на его должность был назначен полковник полиции Алексей Диокин.
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— Источник: уволен глава ГИБДД Москвы Юрий Дроганов