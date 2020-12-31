Инфекционист назвала условие для возвращения россиян к привычной жизни

Президент Международной Ассоциации специалистов в области инфекций, бывший главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным заболеваниям Ирина Шестакова рассказала, что необходимо для возвращения россиян к привычному ритму жизни. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она отметила, что для этого необходимо, чтобы по меньшей мере 50% населения было привито к осени 2021 года.

По ее словам, вакцинация граждан приведет к снижению числа новых случаев заболевания, а значит позволит разгрузить систему здравоохранения.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 83 млн заболевших, свыше 58,7 млн человек выздоровели, а более 1,7 млн пациентов умерли. В России выявили более 3 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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