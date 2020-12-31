США рассчитывают на продолжение сотрудничества с РФ в борьбе с наркотиками

Американская сторона надеется на продолжение сотрудничества с Россией в рамках кампании по борьбе с незаконным оборотом наркотических веществ. Об этом сообщает ТАСС.

Так представитель Управления по борьбе с наркотиками при Министерстве юстиции США прокомментировал сведения ФСБ России о совместной операции по ликвидации транснационального преступного сообщества, которое занималось контрабандой кокаина из Южной Америки в страны Европы.

По его словам, совместная работа в данной сфере представляет взаимный интерес, а также отвечает целям по сокращению глобальной наркотической угрозы.

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