Экзаменаторов будут штрафовать до 500 тысяч рублей за «автоматы» для мигрантов

Президент России Владимир Путин подписал в среду, 30 декабря, закон о введении штрафов в размере до 500 тыс. руб. для организаций и экзаменаторов, которые несправедливо ставят «автомат» иностранцам после прохождения тестов на знание русского языка, истории и основ российского законодательства. Соответствующий документ размещен на портале правовой информации.

Самый большой штраф будет грозить за то, что сертификат об успешной сдаче экзамена выдадут мигранту, который на самом деле знает материал недостаточно хорошо. Экзаменатору в этом случае будет грозить штраф 30 — 50 тыс. руб., а юридическому лицу — 300 — 500 тыс. руб.

Взыскивать штрафы также будут за нарушение формы проведения экзамена (до 30 тыс. руб. для экзаменатора и до 300 тыс. руб. для юрлица), нарушение порядка выдачи сертификата (до 20 тыс. руб. и до 200 тыс. руб. соответственно), за назначение фиктивной цены экзамена (до 150 тыс. руб.), за нарушение порядка и срока хранения результатов (до 100 тыс. руб.).

Штрафы также предусмотрены за неправильное занесение результатов экзамена в федеральный реестр — до 15 тыс. руб. для чиновника и до 150 тыс. руб. для юридического лица.

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