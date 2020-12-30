Россияне смогут требовать от оператора персональных данных удалить сведения о них
Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий гражданам требовать от операторов персональных данных удалить сведения о них из общего доступа без дополнительных условий. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.
Согласно закону, россиянин имеет право обратиться к любому оператору персональных данных с требованием удалить персональную информацию о нем из общего доступа без доказывания факта их неправомерной обработки.
Аналогичные требования гражданин может предъявить к оператору поисковой системы.
В пояснительной записке к документу говорится, что закон позволит верифицировать владельца персональных данных без проведения дополнительных процедур идентификации, а также исключает вероятные случаи сбора оператором персональных данных в избыточном объеме.
При этом закон оставляет без изменений обязательность получения согласия физического лица на обработку его персональных данных, сделанных им общедоступными. Исключения касаются обработки персональных данных в государственных, общественных и иных публичных интересах.
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