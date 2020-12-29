Путин запретил продажу веселящего газа
Карина Казанцева
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Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий продажу веселящего газа в немедицинских целях. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Закон запрещает производить, изготавливать, поставлять, хранить, перевозить и пересылать закись азота за исключением случаев, имеющих медицинские, промышленные или технические цели.
Документ также подчеркивает запрет на употребление физическими лицами закиси азота для «изменения состояния организма».
Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.
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