Путин запретил продажу веселящего газа

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий продажу веселящего газа в немедицинских целях. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон запрещает производить, изготавливать, поставлять, хранить, перевозить и пересылать закись азота за исключением случаев, имеющих медицинские, промышленные или технические цели.

Документ также подчеркивает запрет на употребление физическими лицами закиси азота для «изменения состояния организма».

Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

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