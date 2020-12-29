Путин не в курсе требования ФСИН к Навальному вернуться в Россию

Президент России Владимир Путин ничего не знает о требованиях ФСИН к Алексею Навальному. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Песков отметил, что у президента насыщенный рабочий график.

«Если, вы думаете, что он вчера узнал о требовании ФСИН, то я не исключаю, что вы ошибаетесь. Президент не осведомлен о требованиях ФСИН к его подопечному», — пояснил помощник Путина.

Накануне на сайте УФСИН по Москве появилась информация, что условно осужденный Алексей Навальный не исполняет возложенные на него судом обязанности и уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции. Если факт уклонения от контроля будет подтвержден, то в суд будет направлен запрос об отмене условного приговора. Адвокат господина Навального Вадим Кобзев написал в Twitter, что политику грозит реальный срок, если он не явится до 9.00 29 декабря.

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