Катки в Москве в новогоднюю ночь будут работать до 22.00
Ника Пикекатлет
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Глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк рассказал о работе ледовых катков в новогоднюю ночь. Об этом сообщает телеканал «Россия 24».
Он отметил, что в четверг, 31 декабря, катки будут работать до 22.00.
При этом, по его словам, с пятницы, 1 января, катки возобновят свою работу согласно графику.
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