Полковник милиции в отставке найден мертвым в Москве
Ника Пикекатлет
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
В Москве найдено тело полковника милиции в отставке Александра Кормилицина. Об этом сообщает ТАСС.
Источник в правоохранительных органах уточнил, что тело было найдено в квартире на юго-востоке столицы.
По предварительным данным, мужчина покончил с собой. Причиной для этого, как предполагает собеседник, могло стать хроническое заболевание.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Тосковал по жене: сотрудник ФСО покончил с собой в Москве
— Дочь крупного московского бизнесмена нашли мертвой после дня рождения
— После смерти журналиста Бударагина возбудили дело о доведении до самоубийства