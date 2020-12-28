Полковник милиции в отставке найден мертвым в Москве

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В Москве найдено тело полковника милиции в отставке Александра Кормилицина. Об этом сообщает ТАСС.

Источник в правоохранительных органах уточнил, что тело было найдено в квартире на юго-востоке столицы.

По предварительным данным, мужчина покончил с собой. Причиной для этого, как предполагает собеседник, могло стать хроническое заболевание.

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