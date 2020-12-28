Все регионы России объявили 31 декабря выходным днем

Северная Осетия последней из российских регионов объявила 31 декабря выходным днем. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

«31 декабря будет выходным днем», — рассказали в пресс-службе.

Так, этот последний день 2020 года будет выходным для всей России.

Ранее глава государства Владимир Путин на заседании Госсовета поддержал идею объявить 31 декабря выходным днем. Он отметил, что на федеральном уровне принять инициативу уже не получится, но рекомендовал губернаторам принять соответствующие акты.

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