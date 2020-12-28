Песков рассказал, когда Путин примет решение о вакцинации от коронавируса

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что то, что президент Владимир Путин до сих пор не привился от коронавируса, не отражается на доверии населения к российской вакцине от COVID-19.

«Никоим образом. Вы знаете, что в российских регионах уже началась вакцинация. Во все российские регионы уже направлены первые и в ряд регионов последующие партии вакцины. Нарастающими темпами этот процесс будет осуществляться. Наращивают мощности российские производители вакцины. Причем процесс производства уже отлажен, это позволяет быть уверенными в том, что в оставшиеся дни года и в первые недели следующего объем будет увеличен. Поэтому никакой связи мы здесь не усматриваем», — сказал Песков.

Он пояснил, что Путин примет решение, когда будут проверены и другие вакцины, не только «Спутник V».

«После заключения Минздрава по одной вакцине потом последуют другие вакцины и потом уже президент уже примет решение», — заявил Песков.

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