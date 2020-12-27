Fox News раскрыл личность подозреваемого во взрыве в Нэшвилле

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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Полиция подозревает 63-летнего Энтони Куинна Уорнера в причастности к взрыву фургона в Нэшвилле, штат Теннеси, сообщает Fox News со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По версии властей, Уорнер был владельцем взорвавшегося фургона. Кроме того, предполагается, что он погиб при взрыве.

Подозреваемый жил в районе Антиок, расположенном примерно в 19 км от центра города, указано в сообщении.

25 декабря автомобиль взорвался в американском Нэшвилле, штат Теннесси. Полиция предполагает, что взрыв был преднамеренным. В результате инцидента пострадали трое человек, были повреждены десятки зданий. Все пострадавшие были госпитализированы, их состояние некритическое.

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