СМИ рассказало о самом необычном последствии коронавируса

Перенесшие длительное течение коронавируса люди рассказали о необычном последствии инфекции. Об этом сообщает Sky News.

Таким симптомом стала паросмия, то есть восприятие несуществующих запахов. Бывшие пациенты заявили о «сладковатом неприятном запахе» или «отвратительном» запахе серы или рыбы.

Профессор Нирмал Кумар объяснил такое последствие тем, что коронавирус поражает нервы неба.

При этом благотворительная организация AbScent обратилась ко всем, кто столкнулся с парасомнией, с предложением пройти тренировку обоняния для восстановления восприятия запахов.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 80,7 млн заболевших, свыше 57 млн человек выздоровели, а более 1,7 млн пациентов умерли. В России выявили более 3 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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