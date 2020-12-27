Минздрав одобрил применение вакцины «Спутник V» для людей старше 60 лет

Министерство здравоохранения России одобрило применение вакцины «Спутник V» от коронавируса для людей старше 60 лет, сообщил глава ведомства Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Мурашко, испытания препарата подтвердили его безопасность и эффективность. Теперь граждане старше 60 лет могут пройти вакцинацию от COVID-19.

Масштабная вакцинация в России стартовала 15 декабря.

РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». Позже Новосибирский центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона».

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