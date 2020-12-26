Москвичей предупредили о желтом уровне погодной опасности из-за гололеда

Синоптики предупредили жителей Москвы и Подмосковья об ухудшении погодных условий. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Гидрометцентра.

Так, в столице и области объявлен желтый уровень погодной опасности. Причиной этому стал сильный гололед.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — подчеркивает Гидрометцентр.

При этом синоптики уточняют, что желтый уровень сохранится до 22.00 мск воскресенья, 27 декабря.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

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