Москвичей предупредили о желтом уровне погодной опасности из-за гололеда
Ника Пикекатлет
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Синоптики предупредили жителей Москвы и Подмосковья об ухудшении погодных условий. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Гидрометцентра.
Так, в столице и области объявлен желтый уровень погодной опасности. Причиной этому стал сильный гололед.
«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — подчеркивает Гидрометцентр.
При этом синоптики уточняют, что желтый уровень сохранится до 22.00 мск воскресенья, 27 декабря.
С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.
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