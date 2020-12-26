Специалист дала советы по выбору шампанского

Директор департамента исследования винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева дала советы по выбору шампанского. Об этом сообщает агентство «Прайм».

По ее словам, для начала следует определиться с предпочтениями по содержанию сахара в напитке: сладкое, полусладкое, полусухое, сухое, а также брют и экстра брют.

Она отметила, что, несмотря на то, что брют не подходит для любителей сладкого шампанского, его все чаще выбирают покупатели.

Эксперт добавила, что цвет напитка не будет влиять на его качество, в отличие от выдержки. Буняева уточнила, что чаще всего встречаются те игристы вина, которые выдержанными классическим шампанским методом.

Кроме того, она призвала воздержаться от покупки «газированного винного напитка», а обратить внимание на год урожая и дату разлива перед покупкой шампанского.

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