Губернатор Приморья: предварительный ущерб от ледяного циклона превышает 1 млрд рублей

Губернатор Приморья Олег Кожемяко рассказал о прошедшем в регионе снежном циклоне, который стал причиной введения режима ЧС. Об этом сообщает РИА «Новости».

После прошедшей природной стихии, которая была зафиксирована в регионе 18 — 20 ноября, некоторые жители Приморья остались без тепла, света и водоснабжения.

По словам чиновника, предварительный ущерб от циклона превышает отметку в 1 млрд рублей.

«Окончательная сумма понесенных от удара стихии потерь будет известна после окончания всех ликвидационных мероприятий», — сказал Кожемяко.

Ранее режим ЧС был снят на региональном уровне 10 декабря. При этом в Артеме и Владивостоке режим был отменен 21 декабря.

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