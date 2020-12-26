Очевидец взрыва в Нэшвилле рассказала про звуки предупреждения о бомбе

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Очевидец взрыва автомобиля в городе Нэшвилл рассказала, что слышала звуки предупреждения о бомбе перед произошедшим ЧП. Об этом сообщает Tennessean.

Местная жительница Бетси Уильямс отметила, что, находясь дома, услышала звукозапись, которая раздавалась из взорвавшегося позднее фургона.

На ней, по ее словам, женский голос предупреждал о бомбе, после чего начался обратный отсчет. Женщина подчеркнула, что сразу после услышанного решила покинуть центральный район города.

Как сообщалось, автомобиль взорвался в американском Нэшвилле, штат Теннесси, полиция предполагает, что взрыв был преднамеренным. В результате инцидента пострадали трое человек, были повреждены десятки зданий. Все пострадавшие были госпитализированы, их состояние некритическое.

В настоящее время расследование ведется несколькими агентствами, как местными, так и федеральными, в том числе Федеральным бюро расследований (ФБР).

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