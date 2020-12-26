«Британский» штамм коронавируса обнаружили в Японии

Глава минздрава Японии Норихиса Тамура заявил об обнаружении нового штамма коронавируса в стране. Об этом сообщает телеканал NHK.

Он отметил, что всего «британский» штамм был выявлен у пяти человек.

При этом, по его словам, все зараженные прилетели из Британии 21 декабря.

Тамура уточнил, что трое граждан вернулись в Осаку, а еще два человека — в Токио.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса.

В связи с напряженной эпидемиологической ситуацией с 20 декабря на юго-востоке Великобритании и в Лондоне начал действовать максимальный четвертый уровень ограничений. Он предусматривает закрытие всех магазинов, кроме продающих товары первой необходимости, а также тренажерных залов, парикмахерских и иных заведений. Людям рекомендуется не покидать дома. Ряд стран приостановил транспортное сообщение с Великобританией, список этих стран постоянно растет.

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