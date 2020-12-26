Байдена проинформировали о взрыве в Нэшвилле

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Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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Избранный президент США Джо Байден был проинформирован о ЧП с взрывом автомобиля в Нэшвилле. Об этом сообщает The Hill.

Команда демократа отметила, что политик выразил благодарность работникам экстренных служб за проделанную ими работу.

Кроме того, согласно их заявлению, Байден желает скорейшего выздоровления тем, кто получил травмы в результате взрыва.

Как сообщалось, автомобиль взорвался в американском Нэшвилле, штат Теннесси, полиция предполагает, что взрыв был преднамеренным. В результате инцидента пострадали трое человек, были повреждены десятки зданий. Все пострадавшие были госпитализированы, их состояние некритическое.

В настоящее время расследование ведется несколькими агентствами, как местными, так и федеральными, в том числе Федеральным бюро расследований (ФБР).

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